Росси: результат квалификации стал сюрпризом, но в гонке мне придётся трудно

Мотогонщик Валентино Росси прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Арагона, по итогам которой он занял третье место. Итальянец вернулся на трек после перелома ноги, а потому для многих такой результат стал неожиданностью.

«Если состояние ноги продолжит улучшаться, то я смогу провести всю гонку. Но стоит набраться терпения и подождать. В гонке мы используем другие шины, и управлять сложнее, что соответственно наносит больше ущерба.

Даже при нормальных обстоятельствах, для всех пилотов гонка бывает сложной. Так что мне придётся трудно, но я попробую. Сам результат стал сюрпризом, так как я не знал, чего мне ожидать", — цитирует итальянца Autosport.