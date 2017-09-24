Вильнёв: «Хонде» требуются коренные изменения

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился ожиданиями от грядущего сотрудничества «Торо Россо» и «Хонды», начало которого ожидается в 2018 году. По мнению канадца, японскому производителю необходимо полностью пересмотреть подход к Формуле-1.

«С чего вдруг „Хонда“ начнёт прогрессировать? Разве мы видели что-то такое, что они могут предложить? Им нужен новый двигатель, весь их проект начался неверно. Им необходимы коренные изменения. К тому же, если вы берётесь работать с такой маленькой командой, как „Торо Россо“, всё становится ещё сложнее. „Макларену“ удалось выжить, потому что это „Макларен“, — цитирует канадца Motorsport.