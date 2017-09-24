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«Ред Булл» в четыре раза увеличил инвестиции в Формулу-1

24 сентября 2017, воскресенье. 13:13 Авто

Австрийская компания «Ред Булл» продолжает увеличивать поток инвестиций в одноимённую команду Формулы-1. В частности, только за минувший год концерн в четыре раза увеличил вклады — с $ 13,7 млн до $ 54,8 млн, сообщает Forbes. Такая мера является скорее вынужденной. Связана она с истечением действия спонсорского контракта с «Инфинити».

Расходы на команду возросли почти на 10 %, теперь они составляют $ 265, 9 млн. Рост затрат связывают с введением нового технического регламента, который заставил команду выполнить дополнительный объём работы.

Привлечение новых спонсоров в лице «Астон Мартин», «Пумы» и «Таг Хоер» не перекрыло потери соглашения с «Инфинити». Что касается чистого дохода команды, то он составил всего $ 0,52 млн.

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Источник: Forbes Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл
Новости. Авто
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