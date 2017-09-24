Булье: в 2018 году «Макларен» планирует бороться за третье место в общем зачёте

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье поделился ожиданиями от следующего чемпионата, очертив задачи команды на сезон-2018.

«Наша цель в следующем сезоне — бороться за третье место в общем зачёте Кубка конструкторов. Но я надеюсь, что мы получим не только это, но и сумеем добыть победу на этапе спустя столько лет. Я не хочу давать какие-то ложные надежды, но я верю, что мы сумеем завоевать победу.

Мы долгое время входили в число топ-команд, но последние годы «Макларен» был далёк от этих позиций, потому мы пришли к сделке с «Рено», чтобы иметь возможность бороться за высокие места», — цитирует Булье Marca.