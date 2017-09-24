Маркес единолично возглавил общий зачёт MotoGP, Росси — пятый

Испанский мотогонщик Марк Маркес после победы на Гран-при Арагона единолично возглавил общий зачёт чемпионата, оторвавшись от ближайшего преследователя Андреа Довициозо на 16 очков. На третьем месте продолжает удерживаться Маверик Виньялес.

Второе место Дани Педросы в гонке Гран-при Арагона позволило ему обойти Валентино Росси и выйти на четвёртое место.

MotoGP. Общий зачёт

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 224

2. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 208

3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 196

4. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 170

5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — 168

6. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) — 117

7. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) — 106

8. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) — 95

9. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) — 92

10. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) — 84.