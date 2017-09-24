Магнуссен: грустно от того, что предстоящий Гран-при в Малайзии будет последним

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен дал комментарий к предстоящему Гран-при Малайзии.



«Мне всегда нравился этот трек. Это неплохая трасса. На ней есть скоростные повороты, а это всегда нравится пилотам. Мне немного грустно от того, что предстоящий Гран-при Малайзии будет последним, поскольку эта гонка была так долго в календаре Ф-1.



Насколько важна психологическая подготовка к жаркой гонке в Малайзии? Я действительно ничего не делаю для психологической подготовки. Занимаюсь физической. Когда ваша физическая форма в порядке, то и психологические способности улучшаются соответственно», — цитирует Магнуссена пресс-служба «Хааса».