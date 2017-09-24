Протеже «Рено» Эйткен хотел бы, чтобы в Ф-1 было больше тестов

Член гоночной академии «Рено» Джек Эйткен надеется получить больше возможностей тестировать болид Формулы-1. На этой неделе выступающий в GP3 гонщик смог испытать болид образца-2012 года «Лотус»/«Рено» E20 на частных тестах в Хересе.



«Я хочу сделать это снова. У меня была некоторая адаптация к болиду, и мы проехали несколько коротких и длинных серий кругов. Я тестировал различные типы покрышек, гонялся с различными уровнями топлива в баках и так далее.



Я остался очень доволен, потому что мне удалось быстро найти скорость. Это было даже быстрее, чем я ожидал», — цитирует Эйткена Autosport.