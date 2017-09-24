Росси: я очень горд своим выступлением в Арагоне

Пилот «Ямахи» Валентино Росси остался доволен своим выступлением в гонке Гран-при Арагона, по итогам которой финишировал на пятом месте, несмотря на то что ещё не полностью восстановился после перелома ноги.



«Я очень горд и очень счастлив, потому что ещё неделю назад не знал, смогу ли гоняться. Но мы хорошо работаем. Мы сделали правильный выбор. Быть может, мы немного рисковали, но я не хотел потерять ещё одну гонку, потому что чем больше гонок ты пропускаешь, тем больше времени нужно, чтобы вернуться на свой уровень.



Это был хороший уик-энд, потому что у меня всегда были хорошие ощущения от пилотирования байком. Это было не на сто процентов здорово, поскольку я чувствовал некоторую боль, но всё ещё мог гоняться. Заполучить возможность стартовать из первого ряда уже было отлично. Я был счастлив. Но я знал, что в гонке будет тяжелее», — цитирует Росси Crash.