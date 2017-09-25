Штайнер: работа над новым болидом требует хорошего планирования

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что команда начала больше фокусироваться на болиде на следующий сезон уже в августе.



«Мы давно решили, что в августе начнём фокусироваться на работе над болидом на 2018 год, частично мы начали работу над машиной 2018 года в марте. Это необходимо хорошо спланировать, потому что все остальные хорошо работают над своими машинами на следующий год. Если бы вы что-то сейчас разработали для своего автомобиля и ввели это в производство, то к моменту готовности этого было бы уже слишком поздно. Если вы что-то разработаете сейчас, то не сможете испытать это на трассе в этом году», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».