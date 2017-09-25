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Вассёр дал понять, что Верляйн имеет шансы сохранить место в «Заубере»

25 сентября 2017, понедельник. 11:58 Авто

Руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр отверг предположения о возможности строительства команды под Маркуса Эрикссона благодаря его тесным связям с владельцами конюшни.

«Было бы ошибкой строить команду вокруг пилота только потому, что у него есть связи с владельцами. Восстановление «Заубера» потребует терпения, тогда как пилоты обычно хотят получить результат уже в следующей гонке. Поэтому если он желает попасть на подиум уже в следующем году, у него будут проблемы. Мы поговорим с владельцами о том, что лучше для Маркуса и команды», — цитирует Вассёра Auto Motor und Sport.

Также француз прокомментировал предположения, что вопрос замены Паскаля Верляйна на протеже «Феррари» Шарля Леклера решён: «Мы обсудим это с «Феррари» в ближайшие дни. Для нас приоритетным был вопрос выбора поставщика моторов, и мы не хотели это смешивать с вопросами относительно состава пилотов. Это заняло бы слишком много времени. Теперь есть возможность обсудить это в спокойной обстановке.

Паскаль Верляйн знает нашу ситуацию, а я знаю его навыки, потому что мы вместе работали в DTM. Если ты хочешь перестроить команду, то тебе нужны пилоты, которые не только будут быстры, но и будут готовы работать с конюшней, подталкивать её в правильном направлении».

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Феррари Маркус Эрикссон Паскаль Верляйн Фредерик Вассёр
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