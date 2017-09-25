Масса: для меня варианты на сезон-2018 в Ф-1 — либо «Уильямс», либо ничего

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса считает, что британская команда для него является единственной возможностью продолжить карьеру в Формуле-1.



Когда бразильца спросили, воспринимает ли он сложившуюся ситуацию таким образом, что для него в Ф-1 на следующий сезон варианты только либо «Уильямс», либо ничего, он ответил: «Я думаю, что это так. Возможно, появится что-нибудь, если что-то произойдёт, как это было, когда Нико Росберг внезапно решил уйти. Но я не думаю, что это произойдёт».



Масса признался, что искал возможности в других местах, но не смог найти подходящего предложения и больше не вёл переговоров ни с кем, кроме «Уильямса». «Я искал, но, быть может, команды, на которые я обратил взор, имели другое представление относительно пилотов», — цитирует гонщика Marca.