Вольф: успешное выступление в Сингапуре несёт в себе потенциальную опасность

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал команду оставаться сфокусированной на оставшихся Гран-при сезона.



«Результат в Сингапуре стал для нас сюрпризом, и опасность такого результата заключается в возможности неправильной оценки своей собственной скорости.



Однако наша команда после финиша на первом и третьем местах сосредоточила своё внимание на наших слабостях, пытаясь понять, почему мы испытывали сложности на длинных сериях кругов и не имели скорости на отдельно взятом круге в квалификации.



Мы углубили понимание причин наших проблем и отправимся с этими знаниями на оставшиеся гонки.



Результат в Сингапуре ничего не меняет в нашем подходе к оставшимся шести Гран-при начиная с гонки в Малайзии. Нам нужно выступать на своём максимальном уровне на каждом треке», — цитирует Вольфа Crash.