Кубица: моё будущее не зависит от моих спонсоров

Польский гонщик Роберт Кубица сообщил, что в настоящее время пытается найти лучший вариант для возвращения в Формулу-1 в следующем сезоне. Кубица отметил, что спонсоры не оплатили его тесты с «Рено». Кубицу, наряду с Фелипе Массой и Полом ди Рестой, считают претендентом на место боевого пилота «Уильямса» в сезоне-2018.



«Думаю, мой опыт сотрудничества с «Рено» стоит оценить положительно. Я получил возможность проехать три тестовые сессии, в том числе официальную в Венгрии, и благодарен за это. По крайней мере после шестилетнего перерыва я смог вернуться за руль болида Формулы-1.



Ходили слухи, что за моё участие в тестах заплатили спонсоры, но это не так. Моё будущее не зависит от моих спонсоров. В данный момент мы просто работаем и пытаемся найти лучший вариант для меня на следующий сезон. Посмотрим, что принесёт эта работа», — цитирует Кубицу Przeglad Sportowy.