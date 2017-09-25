В «Уильямсе» подтвердили интерес к Кубице

Представитель «Уильямса» подтвердил интерес команды к Роберту Кубице. Польского гонщика называют одним из претендентов на место в британской команде, наряду с Фелипе Массой и Полом ди Рестой.



«Мы оцениваем ряд пилотов в вопросе перспективы сотрудничества в 2018 году, одним из которых является Роберт Кубица. Более подробные детали нашей работы конфиденциальны, но мы сделаем заявление о нашем будущем в тот момент, когда будем готовы сообщить конкретную информацию», — цитирует представителя «Уильямса» GPUpdate.