Марко: «Хонда» становится лучше

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подчеркнул, что в австрийской команде с оптимизмом смотрят на сотрудничество с мотористами из «Хонды».



«В ходе ведения переговоров с «Хондой» мы оценили перспективы нашего сотрудничества и смотрим в будущее с оптимизмом. Двигатель становится лучше, что можно было увидеть по результатам Гран-при Сингапура, где «Макларен» занял место в топ-10. Мы с интересом ждём начала сотрудничества «Торо Россо» и «Хонды». Осенью мы поймём, куда двигаться дальше, а к тому времени, думаю, уже станут известны результаты сотрудничества «Торо Россо» и «Хонды», — цитирует Марко ORF.