До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Марко: «Хонда» становится лучше

25 сентября 2017, понедельник. 20:24 Авто

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подчеркнул, что в австрийской команде с оптимизмом смотрят на сотрудничество с мотористами из «Хонды».

«В ходе ведения переговоров с «Хондой» мы оценили перспективы нашего сотрудничества и смотрим в будущее с оптимизмом. Двигатель становится лучше, что можно было увидеть по результатам Гран-при Сингапура, где «Макларен» занял место в топ-10. Мы с интересом ждём начала сотрудничества «Торо Россо» и «Хонды». Осенью мы поймём, куда двигаться дальше, а к тому времени, думаю, уже станут известны результаты сотрудничества «Торо Россо» и «Хонды», — цитирует Марко ORF.

Источник: ORF Tirol Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Торо Россо Хонда Ф-1 Хельмут Марко
Новости. Авто
25 сентября 2017, понедельник
20:24 Марко: «Хонда» становится лучше
19:22 В «Уильямсе» подтвердили интерес к Кубице
18:53 Вандорн: едем в Малайзию с целью сохранить положительную тенденцию
17:51 Кубица: моё будущее не зависит от моих спонсоров
17:01 Алонсо: надеюсь в Малайзии проехать дальше первого поворота
16:15 Мотор на болиде Алонсо не пострадал в аварии на Гран-при Сингапура
15:19 Вольф: успешное выступление в Сингапуре несёт в себе потенциальную опасность
14:51 Масса: для меня варианты на сезон-2018 в Ф-1 — либо «Уильямс», либо ничего
13:45 Окон: печально, что мы будем гоняться в Малайзии в последний раз
13:39 Перес: ожидаю, что в Малайзии придётся изрядно попотеть
13:37 Стали известны все чемпионы сезона-2017 СМП РСКГ
13:05 «Сочи Автодром» примет Кубок чемпионов РДС — 2017
12:32 Хорнер: «Ред Булл» рад дальнейшему укреплению партнёрства с «Астон Мартин»
12:08 «Ред Булл» подтвердил Aston Martin в качестве титульного спонсора с 2018 года
11:58 Вассёр дал понять, что Верляйн имеет шансы сохранить место в «Заубере»
11:19 Жан Тодт высоко оценивает управление Liberty Media Формулой-1
10:33 Штайнер: работа над новым болидом требует хорошего планирования
09:30 Кайл Буш выиграл гонку NASCAR Cup в Нью-Хэмпшире
24 сентября 2017, воскресенье
23:54 Росси ответил на критику Педросы за агрессивную защиту позиции в Арагоне
23:13 Росси: я очень горд своим выступлением в Арагоне
21:31 Протеже «Рено» Эйткен хотел бы, чтобы в Ф-1 было больше тестов
19:59 Лоренсо: Росси выступал впечатляюще на протяжении всего уик-энда в Арагоне
19:47 Маркес: просто невероятно, что Росси смог гоняться с таким переломом
19:27 Магнуссен: грустно от того, что предстоящий Гран-при в Малайзии будет последним
18:46 Эрикссон выиграл третью гонку Ф-3 в Шпильберге, Мазепин — 2-й, Шумахер — 8-й
18:31 Грожан: в Малайзии много возможностей для обгонов, и это всегда весело
17:26 Рене Раст победил во второй гонке DTM в Шпильберге
16:56 Маркес единолично возглавил общий зачёт MotoGP, Росси — пятый
15:55 Маркес выиграл гонку MotoGP Гран-при Арагона, Росси — пятый
15:19 Алонсо занимает 2-е место в списке самых высокооплачиваемых пилотов в истории
14:54 Булье: в 2018 году «Макларен» планирует бороться за третье место в общем зачёте
13:34 Грин выиграл квалификацию второй гонки DTM в Шпильберге
13:13 «Ред Булл» в четыре раза увеличил инвестиции в Формулу-1
12:47 Эрикссон победил во второй гонке Формулы-3 в Шпильберге, Мазепин — третий
11:38 Вильнёв: «Хонде» требуются коренные изменения
10:51 Секигучи победил на шестом этапе Супер Формулы, Гасли — второй
09:57 Росси: результат квалификации стал сюрпризом, но в гонке мне придётся трудно
06:21 Лауда: если бы я лидировал в чемпионате, не пошёл бы на риск в первом повороте
23 сентября 2017, суббота
23:07 Масса: намерен продолжить карьеру в Формуле-Е, только не знаю когда
21:59 Завершился первый день финального этапа РСКГ
21:12 Риккардо: «Ред Булл» может попасть на подиум в Малайзии, Японии и США
20:49 Сайнс: «Рено» — команда-мечта моего детства
19:52 Гелаэл надеется попасть в Формулу-1 в 2019 году
19:04 Боттас: попытаюсь догнать Феттеля в общем зачёте
18:48 Эрикссон выиграл квалификацию второй гонки Формулы-3, Мазепин — третий
Все новости RSS
Партнерский контент