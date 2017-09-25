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Маллья: я доволен работой своих гонщиков

25 сентября 2017, понедельник. 22:45 Авто

Руководитель «Форс Индии» Виджай Маллья подчеркнул, что он очень доволен работойСерхио Переса и Эстебана Окона в этом сезоне. По словам Мальи, уверенность в составе на следующий сезон должна положительно сказаться на результатах в оставшихся гонках.

«Мы отправляемся в Сепанг с подтверждёнными контрактами обоих пилотов на 2018 год. Я доволен работой своих гонщиков и стабильностью в нашем составе. Тот факт, что наш состав известен так рано очень важно для достижения результата. Теперь мы можем сосредоточиться на том, чтобы максимально хорошо провести оставшиеся шесть гонок и эффективном планировании стратегии на следующий сезон», — цитирует пресс-служба команды Малью.

Источник: Force India Formula One Team Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Виджай Маллья
Новости. Авто
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