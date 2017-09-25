Маллья: я доволен работой своих гонщиков

Руководитель «Форс Индии» Виджай Маллья подчеркнул, что он очень доволен работойСерхио Переса и Эстебана Окона в этом сезоне. По словам Мальи, уверенность в составе на следующий сезон должна положительно сказаться на результатах в оставшихся гонках.



«Мы отправляемся в Сепанг с подтверждёнными контрактами обоих пилотов на 2018 год. Я доволен работой своих гонщиков и стабильностью в нашем составе. Тот факт, что наш состав известен так рано очень важно для достижения результата. Теперь мы можем сосредоточиться на том, чтобы максимально хорошо провести оставшиеся шесть гонок и эффективном планировании стратегии на следующий сезон», — цитирует пресс-служба команды Малью.