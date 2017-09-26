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Омаров: ночью дрифтить на трассе Формулы-1? Грех не воспользоваться возможностью

26 сентября 2017, вторник. 11:00 Авто

Гонщик Магомед Омаров прокомментировал предстоящее участие в Кубке чемпионов Российской дрифт-серии — 2017, который пройдёт на «Сочи Автодроме» 6-7 октября.

«В Сочи я со своей командой еду впервые в качестве пилота. До этого удавалось побывать только зрителем. Главная цель нашего выезда — опробовать трассу и завершить тесты автомобиля на этот сезон, чтобы к следующему году довести машину до идеального состояния. Конечно же, особый интерес вызывает ночная гонка. Ночью дрифтить на трассе Формулы-1?! Никому не удавалось такое проделать, а когда РДС предоставляет такую возможность, грех ею не воспользоваться! Жду с нетерпением начала тренировок в Сочи и приглашаю всех!» — сказал Омаров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дрифт
Новости. Авто
26 сентября 2017, вторник
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