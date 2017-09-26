Семейство Стролл разрушило планы Кубицы по проведению частных тестов на «Сузуке»

Планы польского гонщика Роберта Кубицы провести частные тесты на трассе «Сузука» на прошлой неделе были сорваны семейством Стролл, сообщает Motorsport Magazine.

Утверждается, что гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл единолично дважды провёл тесты за рулём болида «Уильямса» образца 2014 года на «Сузуке» — один раз до Гран-при Сингапура, один раз — после. После этого семейство Стролл отправило две машины образца 2014 года из Японии в Остин, чтобы провести частные тесты перед Гран-при США.



Выступления Лэнса Стролла в Формуле-1 поддерживает его отец-миллиардер Лоуренс Стролл.