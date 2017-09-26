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Гасли может заменить в «Торо Россо» Квята на Гран-при Малайзии

26 сентября 2017, вторник. 11:48 Авто

Пилот молодёжной академии «Ред Булл» Пьер Гасли может получить возможность дебютировать в Формуле-1 на Гран-при Малайзии, где, как ожидается, заменит в «Торо Россо» Даниила Квята. Несмотря на то что официального подтверждения данной информации от команды пока не было, многие источники утверждают, что решение уже принято, сообщает Autosport.

Предполагается, что руководство «Ред Булл» приняло решение протестировать Гасли в условиях гонки, чтобы оценить его способности перед подписанием контракта на 2018 год. Квят должен вернуться за руль болида «Торо Россо» спустя два этапа — на Гран-при США, поскольку у Гасли на этот период запланирован финальный этап в японской Супер Формуле. Что касается оставшихся гонок в Мексике, Бразилии и Аду-Даби, то «Ред Булл» пока не определился с планами на них.

Напомним, что в 2018 году из «Торо Россо» в «Рено» перейдёт Карлос Сайнс-младший. И на его место в итальянской команде претендует Гасли.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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