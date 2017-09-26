Алёшин: у Квята всё ещё хорошие шансы на участие в Ф-1 в следующем году

Российский автогонщик Михаил Алёшин прокомментировал информацию о том, что пилот молодёжной академии «Ред Булл» Пьер Гасли заменит в «Торо Россо» россиянина Даниила Квята.

«Очень грустно и обидно, что Даниила Квята действительно отстранили от участия в двух ближайших Гран-при Формулы-1 (по слухам, Квят вернётся на Гран-при США. — Прим. «Чемпионата»). Однако всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Подобные ситуации должны закалять характер Квята, чтобы не сломаться психологически.

В этом году у Даниила получалось далеко не всё, чего он хотел добиться. Ему остаётся только работать дальше, необходимо сделать для себя определённые выводы. У Квята до сих пор остаются хорошие шансы на участие в Формуле-1 в следующем году», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.