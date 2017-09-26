Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алёшин: у Квята всё ещё хорошие шансы на участие в Ф-1 в следующем году

26 сентября 2017, вторник. 14:02 Авто

Российский автогонщик Михаил Алёшин прокомментировал информацию о том, что пилот молодёжной академии «Ред Булл» Пьер Гасли заменит в «Торо Россо» россиянина Даниила Квята.

«Очень грустно и обидно, что Даниила Квята действительно отстранили от участия в двух ближайших Гран-при Формулы-1 (по слухам, Квят вернётся на Гран-при США. — Прим. «Чемпионата»). Однако всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Подобные ситуации должны закалять характер Квята, чтобы не сломаться психологически.

В этом году у Даниила получалось далеко не всё, чего он хотел добиться. Ему остаётся только работать дальше, необходимо сделать для себя определённые выводы. У Квята до сих пор остаются хорошие шансы на участие в Формуле-1 в следующем году», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Михаил Алёшин Пьер Гасли
Новости. Авто
26 сентября 2017, вторник
14:02 Алёшин: у Квята всё ещё хорошие шансы на участие в Ф-1 в следующем году
13:40 Тост: Квят не показал свой истинный потенциал в этом году
13:36 Гасли: сделаю всё возможное, чтобы хорошо выступить в составе «Торо Россо»
13:22 В «Торо Россо» подтвердили замену Квята на Гасли в Малайзии
12:51 Марцин Будковски покинул пост руководителя технического департамента ФИА
11:48 Гасли может заменить в «Торо Россо» Квята на Гран-при Малайзии
11:39 Семейство Стролл разрушило планы Кубицы по проведению частных тестов на «Сузуке»
11:00 Омаров: ночью дрифтить на трассе Формулы-1? Грех не воспользоваться возможностью
10:19 Хэмилтон: грустно осознавать, что это последний Гран-при Малайзии
10:05 Виньялес: догнать Маркеса в борьбе за чемпионство почти невозможно
00:54 Виттман: Мюллер нарочно заблокировал меня после обгона
25 сентября 2017, понедельник
23:50 Глок: в аварии на старте Гран-при Сингапура нет вины Феттеля
22:58 История побед «Порше» в Ле-Мане и болид-чемпион — в спецпроекте «Чемпионата»
22:45 Маллья: я доволен работой своих гонщиков
21:47 «Форс Индия» обновит аэродинамику в Малайзии
19:22 В «Уильямсе» подтвердили интерес к Кубице
18:53 Вандорн: едем в Малайзию с целью сохранить положительную тенденцию
17:51 Кубица: моё будущее не зависит от моих спонсоров
17:01 Алонсо: надеюсь в Малайзии проехать дальше первого поворота
16:15 Мотор на болиде Алонсо не пострадал в аварии на Гран-при Сингапура
15:19 Вольф: успешное выступление в Сингапуре несёт в себе потенциальную опасность
14:51 Масса: для меня варианты на сезон-2018 в Ф-1 — либо «Уильямс», либо ничего
13:45 Окон: печально, что мы будем гоняться в Малайзии в последний раз
13:39 Перес: ожидаю, что в Малайзии придётся изрядно попотеть
13:37 Стали известны все чемпионы сезона-2017 СМП РСКГ
13:05 «Сочи Автодром» примет Кубок чемпионов РДС — 2017
12:32 Хорнер: «Ред Булл» рад дальнейшему укреплению партнёрства с «Астон Мартин»
12:08 «Ред Булл» подтвердил Aston Martin в качестве титульного спонсора с 2018 года
11:58 Вассёр дал понять, что Верляйн имеет шансы сохранить место в «Заубере»
11:19 Жан Тодт высоко оценивает управление Liberty Media Формулой-1
10:33 Штайнер: работа над новым болидом требует хорошего планирования
09:30 Кайл Буш выиграл гонку NASCAR Cup в Нью-Хэмпшире
24 сентября 2017, воскресенье
23:54 Росси ответил на критику Педросы за агрессивную защиту позиции в Арагоне
23:13 Росси: я очень горд своим выступлением в Арагоне
21:31 Протеже «Рено» Эйткен хотел бы, чтобы в Ф-1 было больше тестов
19:59 Лоренсо: Росси выступал впечатляюще на протяжении всего уик-энда в Арагоне
19:47 Маркес: просто невероятно, что Росси смог гоняться с таким переломом
19:27 Магнуссен: грустно от того, что предстоящий Гран-при в Малайзии будет последним
18:46 Эрикссон выиграл третью гонку Ф-3 в Шпильберге, Мазепин — 2-й, Шумахер — 8-й
18:31 Грожан: в Малайзии много возможностей для обгонов, и это всегда весело
17:26 Рене Раст победил во второй гонке DTM в Шпильберге
16:56 Маркес единолично возглавил общий зачёт MotoGP, Росси — пятый
15:55 Маркес выиграл гонку MotoGP Гран-при Арагона, Росси — пятый
15:19 Алонсо занимает 2-е место в списке самых высокооплачиваемых пилотов в истории
14:54 Булье: в 2018 году «Макларен» планирует бороться за третье место в общем зачёте
Все новости RSS
Партнерский контент