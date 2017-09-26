В «Макларене» готовы к компромиссу по вопросу распределения призовых в Ф-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что британская команда готова к поиску какого-то компромисса в вопросе распределения призовых денег в Формуле-1. У «Макларена», равно как и у «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл», есть соглашение с владельцами Ф-1 об особых бонусах. Браун поддерживает идею ограничения бюджетов команд Ф-1, даже если «Макларену» при этом придётся отказаться от бонусного платежа.



Так, за 2017 год «Макларен» получит порядка $ 30 млн, «Феррари» — $ 35 млн, а «Ред Булл» и «Мерседес» — по $ 39 млн.



«Если говорить о «Макларене», то мы являемся сторонниками бюджетных ограничений. Мы считаем, что это важно. Это есть в большинстве видов спорта, и это выравняет игровое поле.



Мы признаём, что являемся одной из четырёх команд, получающих специальные бонусы, и что это может означать необходимость какого-то компромисса. Но мы чувствуем, что спорт будет более здоров, и в конечном счёте это принесёт пользу всем нам.



Мы отличная гоночная команда. Здесь много отличных гоночных команд. И мы хотим гоняться и иметь такой же шанс, как и все остальные», — цитирует Брауна Autosport.