Леклер — Гасли: очень рад за тебя, мой друг!

Лидер Формулы-2 французский гонщик Шарль Леклер прокомментировал известие о том, что его соотечественник Пьер Гасли получит возможность дебютировать в Формуле-1. Гасли заменит россиянина Даниила Квята на ближайших Гран-при Ф-1. Малайзийский этап Формулы-1 пройдёт с 29 сентября по 1 октября.

«Очень рад за тебя, мой друг! Ты заслуживаешь этого на 200 процентов! Давай-давай!» — написал Леклер в своём твиттер-аккаунте.