Сайнс: выступление в Сингапуре до сих пор воодушевляет меня

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от грядущих этапов в Малайзии и Японии, отметив, что успех на трассе в Сингапуре до сих пор продолжает его воодушевлять.

«Я до сих пор в восторге от выступления в Сингапуре, и это придаёт мне воодушевление и дополнительный стимул. Достичь своего лучшего результата в Формуле-1 было прекрасно. Своей работой с командой мы все заслужили это. Я пересмотрел много видео с моментом, когда я пересекал финишную черту и праздновал успех.

Теперь меня ждёт гонка в Малайзии. У меня хорошие воспоминания об этом месте, особенно это касается 2015 года, тогда я впервые сделал внушительный камбэк, поднявшись с 15-го места на 8-е. Погодные условия в Малайзии всегда особенные, дождливая погода может в минуту смениться солнечной, а затем дождь может пойти вновь.

После Малайзии мы отправимся в Японию, до выступлений в Формуле-1 я никогда не был в этой стране. Но после 2015 года этот Гран-при вошёл в число моих любимых. На то есть множество причин — сама трасса, болельщики, японская культура, которая очень привлекательна. Японские фанаты посылают мне подарки на протяжении всего года, что также не может не мотивировать.

Конечно же, в Японии я люблю суши. К счастью, сейчас их можно поесть во всём мире, но вы нигде не найдёте таких суши, какие есть в Японии. Возле автодрома есть парочка суши-баров, которые я всегда посещаю", — приводит слова испанца пресс-служба «Торо Россо».