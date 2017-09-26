Этап на трассе «Сепанг» в 2001 году признан лучшим в истории Гран-при Малайзии

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал итоги опроса, в котором болельщикам предлагалось определить лучшую гонку в истории Гран-при Малайзии. По итогам голосования, таковым признан этап 2001 года, который получил 42,5 % голосов. Второе место у гонки 2012 года (35 %), третье позиция досталась Гран-при Малайзии 2003 года (22,5%), сообщается на официальном сайте Формулы-1.

На этапе 2001 года победу в гонке одержал Михаэль Шумахер. В связи с проведённым опросом на официальном сайте Формулы-1, а также на канале YouTube опубликована полная версия гонки 2001 года.

Гран-при Малайзии 2001 года можно посмотреть на официальном канале Формулы-1 в YouTube.