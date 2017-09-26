Стоимость «гало» может достигнуть € 24 тыс.

В следующем чемпионате Формулы-1 на болиды будет установлена система защиты «гало». Производить её будет одна из трёх компаний, подавших заявку на участие в соответствующем тендере. После испытаний трёх различных систем и будет принято решение, кто именно будет поставлять «гало» для участников чемпионата.

В число претендентов входят итальянская компания Breda и немецкая CP Autosport, сообщает Auto Motor und Sport.

Одним из определяющих факторов при выборе поставщика станет стоимость системы. Предполагается, что цена её будет варьироваться от 13 до 24 тыс. евро. По мнению участников чемпионата, такая стоимость является неоправданно высокой. К тому же необходимо учитывать и то, что «гало» будут закупаться не только для выступлений, но и для краш-тестов.