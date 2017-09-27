Патрик: либо NASCAR Cup, либо ничего

Американская гонщица Даника Патрик сказала, что не будет рассматривать предложения о выступлениях вне чемпионата NASCAR Cup в 2018 году, поскольку её целью являются только победы в гонках данного чемпионата. Ранее стало известно, что по окончании сезона-2017 Патрик лишится места в команде Stewart-Haas Racing.



«Если я не буду гоняться в NASCAR Cup, то не думаю, что буду гоняться где-то ещё, потому что меня единственная цель — победить в NASCAR Cup. Моя цель — стать единственным гонщиком, побеждавшим в NASCAR Cup и IndyCar. А это может быть достигнуто только с победой в NASCAR Cup», — цитирует Патрик Autosport.

NASCAR. Даника Патрик покинет команду Stewart-Haas Racing по окончании сезона