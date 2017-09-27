Воробьёв: покажем на «Сочи Автодроме» обалденный дрифт

Российский гонщик Фёдор Воробьёв поделился ожиданиями от Кубка чемпионов РДС — 2017, который пройдёт на «Сочи Автодроме» 6-7 октября.

«6-7 октября я буду на трассе „Сочи Автодром“, чтобы показать вам самый обалденный дрифт! Мероприятие будет вечерним, и мы подготовили для вас сюрпризы, которые вы увидите уже совсем скоро. Учитывая серьёзный состав участников, который заявляется на Кубок, борьба будет жаркой, и мы покажем вам максимально зрелищный дрифт, потому что это финальная точка сезона и самое время откатать на полную», — сказал Воробьёв.