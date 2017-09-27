Штайнер: «Рено» предстоит проделать большой путь, чтобы бороться с лидерами

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер впечатлён прогрессом «Рено», однако считает, что французской команде предстоит ещё проделать большую работу, чтобы бороться с лидерами.



«Они отлично поработали, «Рено» — это большая компания, и они делают то, что должны. Но если сравнивать с топ-командами, то это не то, что захватывает дух. Они хорошо справляются с работой, но, при всём уважении, они не догнали «Феррари» и «Мерседес». Если они их догонят, вот тогда можно сказать: «Вот это да». Сейчас у них боле 600 сотрудников. Поэтому они почти как «Ред Булл». Они делают хорошую работу. Они побеждают нас, но не борются с топ-командами. Им предстоит пройти долгий путь», — цитирует Штайнера Autosport.