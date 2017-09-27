Довициозо не обеспокоен отрывом Маркеса в чемпионате

Гонщик «Дукати» Андреа Довициозо не слишком обеспокоен отрывом, который создал себе пилот «Хонды» Марк Маркес, одержав победу в гонке Гран-при Арагона, в которой сам итальянец финишировал седьмым. От лидирующего в чемпионате Маркеса Довициозо отделяют теперь 16 очков.



«Мы ожидали сложностей на этой трассе, и так всё и случилось. Это связано и с особенностями байка, и с моим стилем пилотирования. Думаю, что различные мелочи оказали влияние на всю гонку… Быть может, я мог бы побороться с Валентино Росси и Мавериком Виньялесом, но я не мог конкурировать с Маркесом.



Наверняка это не лучший результат, мы потеряли очки, но с тем количеством очков, которые доступны в оставшихся гонках, это не драматично. Будет тяжело, потому что Марк быстр на каждом треке и при любых условиях, и Маверик очень силён. Но я думаю, что у нас есть шанс», — цитирует Довициозо Motorcyclenews.