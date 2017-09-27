Наср признаёт, что его возвращение в Ф-1 пока маловероятно

Бразильский гонщик Фелипе Наср по-прежнему намерен вернуться в Формулу-1, однако признаёт, что сделать это будет очень тяжело.



«Либо вы связаны с автопроизводителем с самого начала, либо вам нужны инвестиции, чтобы попасть в другие команды. Кризис, через который проходит наша страна, также не помогает. Реально, ни кто ни во что не инвестирует.



(После ухода из Ф-1) я протестировал прототип LMSA, у меня было несколько контрактов с командами Формулы-Е, несколько раз я работал на симуляторах, а также принял участие в раунде IndyCar в Уоткинс-Глен», — цитирует Насра Globo.