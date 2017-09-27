Петров и Алёшин поработали тренерами для участников «Фабрики звёзд»

Участники «Новой фабрики звёзд МУЗ.ТВ» на один день стали студентами Академии SMP Racing. В качестве тренеров с молодыми музыкантами работали пилоты программы: Виталий Петров, Михаил Алёшин и Дэвид Маркозов.



«Хотя для обучения был отпущен всего один день, участники «Новой фабрики звёзд» прошли все необходимые этапы: теоретическая подготовка, правильная посадка за рулем, правила безопасности на трассе, траектории движения и на «сладкое» — возможность проехать по треку на настоящем гоночном автомобиле в качестве штурмана со своим наставником», — отмечается на официальном сайте SMP Racing.

Фото доступнов официальном «твиттере» SMP Racing.