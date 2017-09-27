Феттель: впереди ещё достаточно гонок, я всё ещё могу победить в чемпионате

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что поставил крест на своих шансах завоевать титул в сезоне-2017, совершив рискованный манёвр на старте в Сингапуре, за которым последовала авария, в которую были вовлечены его напарник Кими Райкконен и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



«Осталось ещё достаточно Гран-при, чтобы сократить отставание. И оценивая ситуацию от гонки к гонки, я серьёзно полагаю, что мы можем это сделать. Таким образом, эта неудача должна остаться позади. Я продолжаю бороться.

Я считаю, что у нас сильный болид, и все в команде полны уверенности. Даже если результаты в последних гонках были не так хороши и мы утратили лидерство, команда всё равно дала мне надежду. Потому что машина быстра и потому что есть некоторые обновления, которые мы запланировали. Сработает ли это? Посмотрим. Но я верю в себя", — цитирует Феттеля Sport Bild.



Также немец ответил критикующим его за столь рискованный манёвр на Гран-при Сингапура: «Я могу с этим жить. Всегда легко формировать своё мнение, глядя со стороны на произошедшее, в данном случае — на то, что заняло не более пяти секунд. В основном, я стараюсь сделать лучшее из возможного, и да, это вовсе не глупо.



Я не из тех, кто будет оставаться сзади и думать: останусь ка я позади и наберу свои очки. Я никогда таким не был. Не поймите меня превратно, я также и не являюсь безумцем, который сделает всё, чтобы вырваться вперёд. Но если есть шанс защитить свою позицию, то ты должен воспользоваться им. Это моё кредо».