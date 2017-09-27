Алонсо: в следующем году узнаем, так ли хорошо шасси «Макларена»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что следующий сезон станет показательным для команды в вопросе эффективности шасси.



«Следующий сезон станет отличным тестом для нас. У «Макларена» будет тот же двигатель, что и у «Ред Булл», так что будет возможность убедиться, так ли действительно хорошо наше шасси. Последние три года мы были единственной командой с двигателями «Хонда», поэтому было сложно сравнивать. Однако по симуляции, которую провели наши инженеры, мы считаем, что у нас хорошая машина», — приводит слова Алонсо SkySports.