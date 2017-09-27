Братчес: Формуле-1 не хватает своих «Лестеров»

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес считает, что серии необходима более конкурентная среда. По словам Братчеса, Liberty Media намерена исправить эту ситуацию при помощи ограничения бюджетов и перераспределения доходов.



«Нужно создать конкуренцию на стартовой решётке. Формуле-1 не хватает своих «Лестеров». Думаю, благодаря ограничению бюджета и перераспределению доходов, мы сможем создать более зрелищное шоу для болельщиков, более конкурентную среду», — приводит слова Шона Братчеса Autosport.