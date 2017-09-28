F2001 Михаэля Шумахера уйдёт с молотка

Болид «Феррари»Михаэля Шумахера образца 2001 года будет выставлен на аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке, сообщает PitPass. Мероприятие пройдёт 16 ноября. Организаторы планируют выручить за чемпионскую машину более 4 миллионов долларов.



«Мы рады присоединиться к празднованию 70-летия «Феррари» и готовы предложить болид Михаэля Шумахера 2001 года», — заявил босс аукциона в Нью-Йорке Грегуар Бийо.



Михаэль Шумахер в 2001 году выиграл свой четвёртый титул в Формуле-1, а «Феррари» первенствовала в Кубке Конструкторов.