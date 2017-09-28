Acronis стал технологическим партнёром гоночного подразделения Renault Sport

Компания Acronis, мировой лидер в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах для бизнеса и индивидуальных пользователей, и Renault Sport Racing, гоночное подразделение Renault Sport, стали технологическими партнёрами.



В рамках данного партнёрства Acronis внедрит в ИТ-инфраструктуру французского автоспортивного гиганта самые современные решения в области облачного хранения данных, резервного копирования, а также интеллектуальной защиты данных от программ-вымогателей.

Ранее сообщалось, что Acronis стал партнёром команды «Рено е.ДАМС», выступающей в Формуле-Е, однако теперь стало известно, что это партнёрство более глобально.

«Мы очень рады, что компания Acronis стала нашим технологическим партнером. Наша команда работает в очень конкурентной среде, и мы не имеем права потерять даже байт данных. Являясь мировым лидером в области защиты данных с опытом работы в автомобильной промышленности, Acronis идеально подходит для защиты наших систем от простоев, вызванных потерей данных», — приводятся слова руководителя «Рено» Сириля Абитебуля в пресс-релизе Acronis.