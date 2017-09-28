«Ауди» представила свою первую машину Формулы-Е

Команда Формулы-Е Audi Sport ABT Schaeffler, которая теперь получила статус заводской, представила свой новый автомобиль для сезона-2017/2018. Как уже ранее сообщалось, боевыми пилотами «Ауди» останутся действующий чемпион серии Лукас ди Грасси и Даниэль Абт. Знаменитый в прошлом пилот Алан Макниш стал новым главой команды — прежде он занимал пост координатора проекта Формулы-Е в «Ауди Спорт».



В честь дебюта заводского коллектива команда решила существенно изменить раскраску машины: основными цветами автомобиля стали белый, зелёный и чёрный. При этом на машине Абта будут дополнительные отметки красного цвета, чтобы болельщикам было легче различать два автомобиля «Ауди».