«Ред Булл» открыт для использования моторов «Астон Мартин» в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил о том, что его команда открыта для возможного перехода на моторы «Астон Мартин», если британский производитель решит прийти в Ф-1 в качестве поставщика силовых установок. Ранее «Ред Булл» объявил о том, что «Астон Мартин» будет титульным спонсором команды с 2018 года.



«Мы для этого абсолютно открыты. Во-первых, нужно посмотреть, каковы правила, и сможет ли такой производитель как «Астон Мартин» «подружиться» с третьей стороной, чтобы создать конкурентоспособный мотор», — цитирует Хорнера Autosport.



Президент «Астон Мартина» Энди Палмер, в свою очередь, отметил: «Оба варианта открыты. Это действительно, в конце концов, зависит от регламента. «Астон Мартин» работает с компаниями, специализирующимися на моторах, таких как «Косуорт», «Рикардо», «Ильмор» и AVL. Даже для наших дорожных машин мы пользуемся их услугами. Было бы возможно и разумно объединиться с таким производителем, как «Косуорт», чтобы составить предложение. Пока ничего не решено, но у меня были дискуссии со всеми вышеупомянутыми компаниями».