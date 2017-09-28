Гасли: у меня пока не было возможности поговорить с Квятом

Новобранец «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал, что пока не имел ворзможности переговорить с Даниилом Квятом, место которого он занял.

«У меня ещё не было возможности поговорить с ним (Квятом). К сожалению, так всё работает в этом виде спорта.



До того как попасть в Формулу-1 я ждал этого случая, который подразумевает, что ты должен забрать место у кого-то другого. Конечно, мне жаль его, я думаю, что он действительно хороший гонщик, талантливый. К сожалению, так случилось, я займу его место. Но уверен, что мы когда-нибудь увидим его на стартовой решётке. Посмотрим, что произойдёт в ближайшем будущем.



Я был конкурентоспособен в младших сериях. Выиграл Еврокубок с двухлитровыми моторами, занял второе место в Мировой серии «Рено», когда там победил Карлос Сайнс-младший. Я выиграл чемпионат GP2, а в этом году борюсь за чемпионство в Супер Формуле.



Темп придёт. Я думаю, что Формула-1 — это совершенно новая серия для меня. Меня ждёт первый Гран-при, но нет реальной цели. Конечно, я здесь, чтобы выполнять работу для команды. Я думаю, что мне нужно учиться как можно быстрее рядом с Карлосом», — рассказал Гасли на пресс-конференции перед Гран-при Малайзии.