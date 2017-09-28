Гоночный инженер Квята пропустит гонки в Малайзии и Японии

Гоночный инженер Даниила Квята Пьер Амлин пропустит предстоящие Гран-при Малайзии и Японии по семейным обстоятельствам. Команда разрешила Амлину остаться в Италии, поскольку его жена должна родить в предстоящий уик-энд, сообщает российская редакция Motorsport.



Амлин последовал за Квятом в «Торо Россо» из «Ред Булл», когда россиянина перевели в младшую команду.



Ранее «Торо Россо» объявил, что на Гран-при Малайзии место Квята займёт Пьер Гасли. Ожидается, что россиянин вернётся за руль болида «Торо Россо» на Гран-при США, поскольку у Гасли на этот период запланирован финальный этап в японской Супер Формуле, где он борется за чемпионство.