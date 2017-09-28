Феттель: нет необходимости в дальнейшем анализе аварии в Сингапуре

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не видит необходимости в изменении своего подхода к гонкам после аварии на старте Гран-при Сингапура, в результате которой он сошёл вместе с напарником Кими Райкконеном и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



«Я не думаю, что это необходимо обсуждать. Когда такие вещи случаются, что уже можно поделать? Если у тебя есть серьёзные проблемы с болидом или ты допускаешь серьёзную ошибку, то это совсем другая история. Если тебе что-то нужно быстро менять, тогда нужно быстро реагировать, чтобы убедиться, что это не повторится. Тогда это может быть другая история», — цитирует Феттеля Motorsport.



Немец описал случившееся на старте в Сингапуре как «часть гонок» и сказал, что продолжение обсуждений этого будет пустой тратой времени. «Было бы иначе, если бы я потерял машину по ходу гонки, тогда это, очевидно, отличалось бы», — отметил гонщик.