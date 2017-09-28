Ферстаппен: Риккардо очень быстр, но я быстрее его

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что в сезоне-2017 превосходит своего напарника Даниэля Риккардо, хотя положение в личном зачёте не отображает этого.



«Что я могу поделать (с надёжностью болида)? Я просто должен отметить позитивные моменты сезона, которые были в квалификациях. Скорость там. Даже в гонках я ехал на хороших позициях до того, как сходил.



Мой подход верный, так зачем мне что-то менять? Я быстр. Если смотреть на данные телеметрии, то я не делаю ничего плохого или отличного от того, что делает Даниэль. Он очень быстр, но в этом году я быстрее на три-четыре десятых. Это очень много.



Я очень уверен в себе. Я также честен и откровенен, я не лгу. Единственное, чего я хочу, — автомобиль, позволяющий бороться за победы», — цитирует Ферстаппена Auto Motor und Sport.