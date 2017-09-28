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Эрикссон: мне нужно хорошо поработать, чтобы заслужить место в Ф-1 на 2018 год

28 сентября 2017, четверг. 23:30 Авто

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон прокомментировал своё нынешнее положение в команде, отметив, что на данном этапе чемпионата ему необходимо доказать руководству, что он заслуживает места в Формуле-1 на следующий год.

«На данный момент с моим будущим ничего не решено. Мне нужно хорошо поработать и доказать, что я заслуживаю места в Формуле-1 на 2018 год. Оставшиеся гонки для меня очень важны. Работать со старым двигателем достаточно непросто, особенно это чувствуется во второй половине сезона.

Тем не менее нам нужно продолжать работать. Иногда мы можем увидеть сумасшедшие гонки, такие как в Сингапуре. Этапы в таких условиях могут сыграть нам на руку. В Малайзии погода также может сыграть немалую роль», — цитирует Эрикссона GPUpdate.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Маркус Эрикссон контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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