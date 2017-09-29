Боттас: должен менять стиль пилотирования, он не соответствует болиду

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас полагает, что уступает партнёру по команде Льюису Хэмилтону, во многом из-за того, что его стиль пилотирования не совсем подходящий для болида «Мерседеса».

«Некоторые детали в моём стиле пилотирования не соответствуют болиду. Например, работа с шинами, их прогрев, что влияет на сцепление и скорость. Мне не хватало темпа в Сингапуре в условиях дождя, сейчас я понимаю, что многое мог бы сделать лучше. Сейчас уже поздно, но я буду знать это на будущее.

Я верю, что я способен изменить свой стиль в правильном направлении и у меня нет другого выбора, таков автоспорт. Невозможно постоянно пилотировать в одном и том же стиле", — приводит слова финна Autosport.