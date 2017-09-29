В 2018 году Наср будет выступать в серии IMSA

Бразильский пилот Фелипе Наср, проведший два сезона в качестве боевого пилота «Заубера», продолжит свою карьеру в серии IMSA. Об этом сообщил сам гонщик посредством своей страницы в «Твиттере».

«Очень рад присоединиться к команде AX Racing в серии IMSA в 2018 году», — написал Наср.

Ранее бразилец заявлял, что его возвращение в Формулу-1 маловероятно. За сезоны 2015 и 2016 года в его активе 40 стартов на этапах Королевских гонок, за которые он в общей сложности сумел набрать 29 очков. Лучшим его результатом стало выступление на Гран-при Австралии в 2015 году, где он финишировал пятым.