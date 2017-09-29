Феттель — лучший на второй тренировке ГП Малайзии, прерванной аварией Грожана

В Сепанге состоялась вторая тренировка Гран-при Малайзии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат продемонстрировал его напарник Кими Райкконен, а замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Сессия была досрочно остановлена после аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана из-за оторвавшейся решётки дренажной системы трассы.



Формула-1. Гран-при Малайзии. 29 сентября. Вторая практика

1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:31.261

2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.604

3. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.838

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.848

5. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.303

6. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.416

7. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1.459

8. Серхио Перес (Force India) +1.601

9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.799

10. Эстебан Окон (Force India) +1.835

11. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.120

12. Фелипе Масса (Williams) +2.133

13. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.412

14. Лэнс Стролл (Williams) +2.557

15. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.782

16. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.843

17. Ромен Грожан (Haas) +2.857

18. Кевин Магнуссен (Haas) +3.082

19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.985

20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.436.