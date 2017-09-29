Феттель — лучший на второй тренировке ГП Малайзии, прерванной аварией Грожана

В Сепанге состоялась вторая тренировка Гран-при Малайзии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат продемонстрировал его напарник Кими Райкконен, а замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Сессия была досрочно остановлена после аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана из-за оторвавшейся решётки дренажной системы трассы.
Формула-1. Гран-при Малайзии. 29 сентября. Вторая практика
1. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — 1:31.261
2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.604
3. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.838
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.848
5. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.303
6. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.416
7. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1.459
8. Серхио Перес (Force India) +1.601
9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.799
10. Эстебан Окон (Force India) +1.835
11. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.120
12. Фелипе Масса (Williams) +2.133
13. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.412
14. Лэнс Стролл (Williams) +2.557
15. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.782
16. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.843
17. Ромен Грожан (Haas) +2.857
18. Кевин Магнуссен (Haas) +3.082
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.985
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.436.