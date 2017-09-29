«Хонда»: мы не можем заставить «Торо Россо» посадить японского пилота

Генеральный директор Honda Motorsport Масаси Ямамото сказал, что в рамках партнёрства с «Торо Россо» японцы не могут влиять на решения итальянской команды по выбору гонщиков. Тем самым Ямамото дал понять, что в «Хонде» не верят в возможность выступлений своего протеже Нобухару Мацуситы в «Торо Россо» в сезоне-2018.



«Поскольку у нас нет пилотов с суперлицензией или тех, кто был бы близок к её получению, мы даже не обсуждали это с «Торо Россо». Мы просто не можем заставить их посадить японского пилота в машину. Даже притом, что для нас это было бы выгодно», — приводит слова Ямамото российская редакция Motorsport.

Чтобы получить суперлицензию для выступлений в Формуле-1, Мацусите нужно занять в нынешнем сезоне Формулы-2 место не ниже третьего. На данный момент он занимает шестую позицию.