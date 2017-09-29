Лоу: Кубица определённо очень интересный вариант

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу сказал, что польский гонщик Роберт Кубица по-прежнему остаётся одним из кандидатов на место в команде на сезон-2018. Считается, что вместе с поляком на место напарника Лэнса Стролла претендуют действующий гонщик команды Фелипе Масса, а также резервист «Уильямса» и участник DTM Пол ди Реста.

«Роберт — это определённо очень интересный вариант. Он включён в число тех, кого мы оцениваем», — сказал Лоу в интервью Sky Sports.

Сам Кубица на днях оценил собственные шансы на возвращение к роли боевого пилота Формулы-1 как очень небольшие.