Верляйн: предполагаю, что буду в Формуле-1 в следующем году

Гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн дал понять, что его шансы остаться в команде на следующий сезон несколько выросли. Некоторое время назад немец считал, что почти наверняка «Заубер» предпочтёт других пилотов.

«Пока нет ничего нового, но я думаю, что решение будет в следующие несколько недель. В этом году нам не нужно будет ждать так долго, как в прошлом. Думаю, мои шансы довольно хорошие. Но по ходу сезона я стараюсь думать только о ближайших гонках. Конечно, я всегда буду проинформирован, когда появятся какие-то новости. Тото звонит мне, если были какие-либо важные телефонные звонки, и, конечно, я всегда общаюсь с Фредом. Я предполагаю, что буду в Формуле-1 в следующем году», — приводит слова Верляйна GrandPrix.

Считалось, что напарник Верляйна Маркус Эрикссон сохранит место в «Заубере» благодаря связям с владельцами команды, однако сейчас шансы на это стали ниже.