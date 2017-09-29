Гасли: Квят остаётся быстрым парнем, это сложная ситуация для него

Новый гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что ему жаль Даниила Квята, чьё место он занял в команде на ближайшие Гран-при.

«Вы бы не могли пожелать такого тому, кого вы знаете и с кем долгое время дружите. Это сложная ситуация для него. Он талантливый парень, быстрый, и он по-прежнему остаётся таким. Я не знаю, что с ним произойдёт, но не удивлюсь, если снова увижу его в паддоке. В настоящий момент я не знаю, что произойдёт в следующем году, лишь знаю, что должен провести несколько гонок в этом году», — приводит слова Гасли Motorsport-Total.